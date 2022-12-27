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Росіяни "ріжуть" Сєвєродонецький "Азот" і вивозять обладнання, - мер

Новость на русском →
Вівторок 27 грудня 2022 00:55
Росіяни "ріжуть" Сєвєродонецький "Азот" і вивозять обладнання, - мер Фото: Сєвєродонецький хімічний завод "Азот" (NikolaSkuridin/uk.wikipedia.org)
Автор: Володимир Костирін

У тимчасово захопленому російськими військами Сєвєродонецьку Луганської області окупанти фактично знищують хімічний завод "Азот", "ріжуть" обладнання та вивозять найцінніше на територію РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова мера Сєвєродонецька Олександра Стрюка в ефірі одного з телеканалів.

"Така політика у них усюди, там, де вони окупували території - загарбництво відбувається тотальне. Стосовно Сєвєродонецька, то якщо влітку після окупації були такі громогласні заяви про відновлення роботи Сєвєродонецького "Азоту", то зараз усім ясно, що, крім того, щоб порізати більш менш цінне обладнання і вивести на споріднене підприємство, яке є на території Росії - на більше не здатні", - зазначив він.

Зокрема, розповів Стрюк, наразі вивозиться та ріжеться на метал цінне обладнання Сєвєродонецького хімічного заводу "Азот".

"І зрозуміло, що це безповоротно і знищують фактично підприємство. Так і з іншими галузями", - сказав мер.

Сєвєродонецький "Азот" - третій за розміром в Україні виробник аміаку та одне з найбільших у Європі підприємств хімічної промисловості з виробництва азотних добрив, метанолу, оцтової кислоти, вінілацетату та його похідних, ацетилену, формаліну, каталізаторів, товарів побутової хімії та іншої хімічної продукції.

Нагадаємо, що 25 червня місто Сєвєродонецьк було захоплене російськими окупантами. 14 липня Group DF оголосила про втрату контролю над заводом.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти вивозять викрадене майно та автомобілі з Сєвєродонецька (Луганська область).

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Луганськ Сєвєродонецьк Окуповані території Війна Росії проти України
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