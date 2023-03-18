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В окупованому Севастополі зранку чують вибухи та звуки стрілянини

Фото: в окупованому Севастополі зранку чують вибухи та звуки стрілянини (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В тимчасово окупованому Севастополі сьогодні зранку неспокійно. Місцеві чують вибухи, а також звуки, схожі на стрілянину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Вказано, що вибухи лунають приблизно через рівні проміжки часу.

"Що відбувається у Севастополі? Народ, що бахає? Для салюту рано!...Приблизно за дві хвилини чують вибухи з Корабельної сторони Севастополя. В Інкермані явно якась перестрілка! Усі гучні звуки розносяться звідти", - "занепокоєно" пишуть в мережі.

Проросійські пабліки припускають, що то нібито могла бути не перестрілка, а "прилетів безпілотник і ось ППО працює" та закликають дочекатися інформації від окупаційної влади.

Тим часом українська влада жодним чином не прокоментувала ситуацію.

Раніше у Севастополі сталася пожежа, внаслідок якої загинули шестеро людей, ще щонайменше двох було госпіталізовано.

Нагадаємо, нещодавно в тимчасово окупованій Керчі на заході Криму спалахнула пожежа на території колишнього залізорудного комбінату.

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СевастопільКрымВибух