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В оккупированном Севастополе с утра слышат взрывы и звуки стрельбы

Фото: в оккупированном Севастополе с утра слышат взрывы и звуки стрельбы (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Во временно оккупированном Севастополе сегодня с утра неспокойно. Местные слышат взрывы, а также звуки, похожие на стрельбу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Указано, что взрывы раздаются примерно через равные промежутки времени.

"Что происходит в Севастополе? Народ, что бахает? Для салюта рано!...Приблизительно через две минуты слышат взрывы с Корабельной стороны Севастополя. В Инкермане явно какая-то перестрелка! Все громкие звуки разносятся оттуда", - "обеспокоенно" пишут в сети.

Пророссийские паблики предполагают, что это якобы могла быть не перестрелка, а "прилетел беспилотник и вот ПВО работает" и призывают дождаться информации от оккупационных властей.

Тем временем украинские власти никоим образом не прокомментировали ситуацию.

Ранее в Севастополе произошел пожар, в результате которого погибли шесть человек, еще по меньшей мере двое были госпитализированы.

Напомним, недавно во временно оккупированной Керчи на западе Крыма вспыхнул пожар на территории бывшего железорудного комбината.

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