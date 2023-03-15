ua ru
Ср, 15 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Керчі спалахнула пожежа на території колишнього залізорудного комбінату

Новость на русском →
Керч, Середа 15 березня 2023 12:48
У Керчі спалахнула пожежа на території колишнього залізорудного комбінату Фото: у Керчі спалахнула пожежа на території комбінату (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У тимчасово окупованій Керчі на заході Криму сьогодні, 15 березня, повідомляють про сильну пожежу. Вогонь спалахнув на території колишнього залізорудного комбінату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"У районі колишнього заводу ЗРК у Керчі сильна пожежа", - йдеться у повідомленні.

Наразі колишній Комиш-Бурунський залізорудний комбінат не працює. Проте у мережі припускають, що його могли використовувати як склад.

У Керчі спалахнула пожежа на території колишнього залізорудного комбінату

Фото: у Керчі виникла пожежа на території колишнього ЗРК (скриншот google.com/maps)

Нагадаємо, вчора вранці в окупованому Сімферополі сталася пожежа на складі.

Також раніше у Севастополі сталася пожежа, внаслідок якої загинули шестеро людей, ще щонайменше двох було госпіталізовано.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Керч Крым Пожежа
NEWS
Рамштайн-10. Чого чекати Україні від зустрічі союзників
Рамштайн-10. Чого чекати Україні від зустрічі союзників
DAILY
Борис Філатов: Коли полетіли перші ракети, у тих, хто сумував за СРСР, одразу зникли ілюзії
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Борис Філатов: Коли полетіли перші ракети, у тих, хто сумував за СРСР, одразу зникли ілюзії