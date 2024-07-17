В окупованому Севастополі ввели графіки відключення світла 2 години через 2

Відсьогодні, 17 липня, і на невизначений термін усі споживачі у Севастополі були поділені на дві черги відключень по дві через дві години.

Вони стосуватимуться й інших населених пунктів району, зокрема Інкерман та Балаклаву.

У першій черзі графіку тимчасового відключення електроенергії на 17 липня світло вимикатимуть з 08:00 до 10:00, з 12:00 до 14:00, з 16:00 до 18:00, з 20:00 до 22:00, з 00:00 до 02:00, з 04:00 до 06:00.

Сюди відносяться такі адреси:

вул. Комбрига Потапова, вул. Тараса Шевченка, вул. Колобова, пр. Столетівський та інші вулиці 5-го Мікрорайону.

пр. Героїв Сталінграда, вул. Павла Корчагіна, вул. Олександра Маринеско, пр. Античний, пр. Жовтневої Революції та інші вулиці Камишової бухти.

вул. Вакуленчука, вул. Дмитра Ульянова, вул. Степаняна, вул. Шостака та ін. вулиці району Льотчиків, та Стрілецької бухти.

пр. Перемоги, вул. Горпіщенка, вул. Генерала Мельника, хутір Лукомського та ін. вулиці Нахімовського району.

До другої черги із графіком з 06:00 до 08:00, з 10:00 до 12:00, з 14:00 до 16:00, з 18:00 до 20:00, з 22:00 до 00:00, з 02:00 до 04:00 відносяться:

вул. Генерала Петрова, вул. Комуністична, вул. Новоросійська, вул. Гоголя,

вул. 6-а Бастіонна та ін. вулиці центру міста.

пр. генерала Острякова, вул. Кришталева, вул. Миколи Музики, вул. Стахановців та ін. вулиці Ленінського району.

вул. Монастирське шосе, вул. Фіолентівське шосе балка Бермана та ін. вулиці району Фіолент.

вул. Ревякіна, вул. Паршина, вул. Будищева та ін. вулиці Нахімовського району.

вул. Козача, вул. Ліговська, вул. Рубіжна та ін. вулиці району Козачої бухти.

вул. Новікова, вул. Крестовського, вул. Василя Жукова, вул. Будівельна, вул. Сапунгорська та ін. вулиці району м. Балаклава .

. вул. Енергетиків, вул. Обліпихова, вул. Батарейна, вул. Федорівська та ін. вулиці району Мекензієві гори та с. Любимівка, с. Фрукти.

с. Андріївка, с. Сонячне, сел. Кача .

. с. Орлине, с. Джерельне, с. Резервне, с. Передове та інші вулиці району Байдарської долини.

вул. Раєнка, вул. Менжинського, вул. Сімферопольське шосе та ін. вулиці м. Інкерман

вул. Громова, вул. Михайлівська, вул. Інженерна балка, вул. Богданова, вул. Курчатова та інші вулиці району Північної сторони.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що 16 липня через масштабний збій у роботі Ростовської атомної електростанції у РФ почали вимикати світло у низці регіонів. Відключення торкнулись і тимчасово окупованого українського Криму.

Представники окупаційної "адміністрації" півострова розповіли, що це пов'язано також з поломкою на АЕС і тим, що через аномальну спеку зростає рівень споживання електроенергії.

У Криму стали відключати світло у таких містах, як: Ялта, Алушта, Феодосія, Судак, Керч, а також селища і села Бахчисарайського та Сімферопольського районів: Левітанівка, Гришине, Калініне, Фрунзе, Новоселівське, Мирний, Поповка, Штормове, Кутове, Піщане, Берегове, Білокам'яне, Тургенівка, Дачне, Холмівка, Танкове, Перевальне, Червонолісся, Мармурове, Зарічне, Добре, Піонерське, Андрусове, Войкове, Яскраве Поле, Синицине, Краснівка, Василькове, Желябівка, Веселе.