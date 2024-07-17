В окупованому Севастополі ввели графіки відключення світла 2 години через 2

У тимчасово окупованому Севастополі запроваджують графіки відключення електроенергії. Світло у місті вимикатимуть кожні дві години.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал підконтрольного російській окупаційній "адміністрації" електромережевого підприємства "Севастопольенерго".
Відсьогодні, 17 липня, і на невизначений термін усі споживачі у Севастополі були поділені на дві черги відключень по дві через дві години.
Вони стосуватимуться й інших населених пунктів району, зокрема Інкерман та Балаклаву.
У першій черзі графіку тимчасового відключення електроенергії на 17 липня світло вимикатимуть з 08:00 до 10:00, з 12:00 до 14:00, з 16:00 до 18:00, з 20:00 до 22:00, з 00:00 до 02:00, з 04:00 до 06:00.
Сюди відносяться такі адреси:
До другої черги із графіком з 06:00 до 08:00, з 10:00 до 12:00, з 14:00 до 16:00, з 18:00 до 20:00, з 22:00 до 00:00, з 02:00 до 04:00 відносяться:
Раніше повідомлялося, що 16 липня через масштабний збій у роботі Ростовської атомної електростанції у РФ почали вимикати світло у низці регіонів. Відключення торкнулись і тимчасово окупованого українського Криму.
Представники окупаційної "адміністрації" півострова розповіли, що це пов'язано також з поломкою на АЕС і тим, що через аномальну спеку зростає рівень споживання електроенергії.
У Криму стали відключати світло у таких містах, як: Ялта, Алушта, Феодосія, Судак, Керч, а також селища і села Бахчисарайського та Сімферопольського районів: Левітанівка, Гришине, Калініне, Фрунзе, Новоселівське, Мирний, Поповка, Штормове, Кутове, Піщане, Берегове, Білокам'яне, Тургенівка, Дачне, Холмівка, Танкове, Перевальне, Червонолісся, Мармурове, Зарічне, Добре, Піонерське, Андрусове, Войкове, Яскраве Поле, Синицине, Краснівка, Василькове, Желябівка, Веселе.
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