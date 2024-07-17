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В оккупированном Севастополе ввели графики отключения света 2 часа через 2

Фото: в оккупированном Крыму ввели графики отключения света (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Во временно оккупированном Севастополе вводят графики отключения электроэнергии. Свет в городе будут выключать каждые два часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал подконтрольного российской оккупационной "администрации" электросетевого предприятия "Севастопольэнерго".

С сегодняшнего дня, 17 июля, и на неопределенный срок все потребители в Севастополе были поделены на две очереди отключений по два через два часа.

Они будут касаться и других населенных пунктов района, включая Инкерман и Балаклаву.

В первой очереди графика временного отключения электроэнергии на 17 июля свет будут выключать с 08:00 до 10:00, с 12:00 до 14:00, с 16:00 до 18:00, с 20:00 до 22:00, с 00 :00 до 02:00, с 04:00 до 06:00.

Сюда относятся следующие адреса:

  • ул. Комбрига Потапова, ул. Тараса Шевченко, ул. Колобова, пр. Столетовский и др. улицы 5-го Микрорайона.
  • пр. Героев Сталинграда, ул. Павла Корчагина, ул. Александра Маринеско, пр. Античный, пр. Октябрьской Революции и др. улицы Камышовой бухты.
  • ул. Вакуленчука, ул. Дмитрия Ульянова, ул. Степаняна, ул. Шостака и др. улицы района Летчиков, и Стрелецкой бухты. 
  • пр. Победы, ул. Горпищенко, ул. Генерала Мельника, хутор Лукомского и др. улицы Нахимовского района.

Ко второй очереди с графиком с 06:00 до 08:00, с 10:00 до 12:00, с 14:00 до 16:00, с 18:00 до 20:00, с 22:00 до 00:00, с 02:00 до 04:00 относятся:

  • ул. Генерала Петрова, ул. Коммунистическая, ул. Новороссийская, ул. Гоголя, ул. 6-я Бастионная и другие улицы центра города.
  • пр. генерала Острякова, ул. Хрусталева, ул. Николая Музыки, ул. Стахановцев и другие улицы Ленинского района.
  • ул. Монастырское шоссе, ул. Фиолентовское шоссе балка Бермана и др. улицы района Фиолент.
  • ул. Ревякина, ул. Паршина, ул. Будищева и др. улицы Нахимовского района.
  • ул. Казачья, ул. Лиговская, ул. Рубежная и др. улицы района Казачьей бухты.
  • ул. Новикова, ул. Крестовского, ул. Василия Жукова, ул. Строительная, ул. Сапунгорская и др. улицы района г. Балаклава.
  • ул. Энергетиков, ул. Облепиховая, ул. Батарейная, ул. Федоровская и др. улицы района Мекензиевы горы и с. Любимовка, с. Фруктовое, с. Андреевка, с. Солнечное, пос. Кача.
  • с. Орлиное, с. Родниковое, с. Резервное, с. Передовое и др. улицы района Байдарской долины.
  • ул. Раенко, ул. Менжинского, ул. Симферопольское шоссе и др. улицы г. Инкерман
  • ул. Громова, ул. Михайловская, ул. Инженерная балка, ул. Богданова, ул. Курчатова и др. улицы района Северной стороны.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что 16 июля из-за масштабного сбоя в работе Ростовской атомной электростанции в РФ начали выключать свет в ряде регионов. Отключения коснулись и временно оккупированного украинского Крыма.

Представители оккупационной "администрации" полуострова рассказали, что это связано также с поломкой на АЭС и тем, что из-за аномальной жары растет уровень потребления электроэнергии.

В Крыму стали отключать свет в таких городах, как: Ялта, Алушта, Феодосия, Судак, Керчь, а также поселки и села Бахчисарайского и Симферопольского районов: Левитановка, Гришино, Калинино, Фрунзе, Новоселовское, Мирный, Поповка, Штормовое, Угловое, Песчаное, Береговое, Белокаменное, Тургеневка, Дачное, Холмовка, Танковое, Перевальное, Краснолесье, Мраморное, Заречное, Доброе, Пионерское, Андрусово, Войково, Яскравое Поле, Синицыно, Красновка, Васильково, Желябовка, Веселое.

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СевастопольОтключения света