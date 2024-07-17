В оккупированном Севастополе ввели графики отключения света 2 часа через 2

Во временно оккупированном Севастополе вводят графики отключения электроэнергии. Свет в городе будут выключать каждые два часа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал подконтрольного российской оккупационной "администрации" электросетевого предприятия "Севастопольэнерго".
С сегодняшнего дня, 17 июля, и на неопределенный срок все потребители в Севастополе были поделены на две очереди отключений по два через два часа.
Они будут касаться и других населенных пунктов района, включая Инкерман и Балаклаву.
В первой очереди графика временного отключения электроэнергии на 17 июля свет будут выключать с 08:00 до 10:00, с 12:00 до 14:00, с 16:00 до 18:00, с 20:00 до 22:00, с 00 :00 до 02:00, с 04:00 до 06:00.
Сюда относятся следующие адреса:
Ко второй очереди с графиком с 06:00 до 08:00, с 10:00 до 12:00, с 14:00 до 16:00, с 18:00 до 20:00, с 22:00 до 00:00, с 02:00 до 04:00 относятся:
Ранее сообщалось, что 16 июля из-за масштабного сбоя в работе Ростовской атомной электростанции в РФ начали выключать свет в ряде регионов. Отключения коснулись и временно оккупированного украинского Крыма.
Представители оккупационной "администрации" полуострова рассказали, что это связано также с поломкой на АЭС и тем, что из-за аномальной жары растет уровень потребления электроэнергии.
В Крыму стали отключать свет в таких городах, как: Ялта, Алушта, Феодосия, Судак, Керчь, а также поселки и села Бахчисарайского и Симферопольского районов: Левитановка, Гришино, Калинино, Фрунзе, Новоселовское, Мирный, Поповка, Штормовое, Угловое, Песчаное, Береговое, Белокаменное, Тургеневка, Дачное, Холмовка, Танковое, Перевальное, Краснолесье, Мраморное, Заречное, Доброе, Пионерское, Андрусово, Войково, Яскравое Поле, Синицыно, Красновка, Васильково, Желябовка, Веселое.
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