В окупованому Севастополі спалахнули пожежі після атаки дронів

Атака на наднизькій висоті

Ударні БПЛА йшли до цілей на наднизькій висоті. У момент атаки в Україні повітряна тривога була відсутня або скасовувалась..

Після вибухів у Севастополі зафіксовано пожежі одразу в кількох районах міста.

Деталі про об'єкти ураження та масштаби пошкоджень уточнюються.

Реакція окупаційної влади

Призначений Росією губернатор Севастополя заявив про знищення 45 безпілотників.

За словами окупаційної влади, один чоловік загинув, троє отримали поранення.

Однак пожежі, зафіксовані після атаки, свідчать про те, що частина дронів досягла цілей.