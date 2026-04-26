В окупованому Севастополі спалахнули пожежі після атаки дронів

Вночі 26 квітня Севастополь атакували ударні безпілотники. Після серії вибухів у різних районах міста спалахнули пожежі. Окупаційний губернатор заявив про збиття 45 дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.
Читайте також: Сили безпілотних систем розгромили базу спецпідрозділу ФСБ
Атака на наднизькій висоті
Ударні БПЛА йшли до цілей на наднизькій висоті. У момент атаки в Україні повітряна тривога була відсутня або скасовувалась..
Після вибухів у Севастополі зафіксовано пожежі одразу в кількох районах міста.
Деталі про об'єкти ураження та масштаби пошкоджень уточнюються.
Реакція окупаційної влади
Призначений Росією губернатор Севастополя заявив про знищення 45 безпілотників.
За словами окупаційної влади, один чоловік загинув, троє отримали поранення.
Однак пожежі, зафіксовані після атаки, свідчать про те, що частина дронів досягла цілей.
Нагадаємо, що Сили оборони України завдали ударів по ворожій радіолокаційній станції в складі ЗРК С-400, логістичних об’єктах та місцях скупчення живої сили російських окупантів.
Окрім того, останніми днями було уражено радіолокаційні станції противника на тимчасово окупованих територіях Криму та в Бєлгородській області. Також на Луганщині знищено зенітно-ракетний комплекс "Тор-М1".
Раніше оператори Сил безпілотних систем спільно з СБУ завдали удару по Алчевському металургійному комбінату, внаслідок чого виробництво там зупинилося.