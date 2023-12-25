В окупованому Севастополі спалахнула пожежа (відео)

Місцеві жителі зазначають, що пожежників немає на місці вже понад 15 хвилин.

Також зазначено, що це відбувається в районі монастиря у Фіоленті.

Більше жодної інформації про цей інцидент не надходило.

Оновлена інформація

Місцеві Telegram-канали повідомляють, що загорілася прибудова, потім вогонь перекинувся на будинок. Також постраждав автомобіль, відігнати який не вийшло.

"Із будинку встигли евакуювати людей і тварин. Пожежників чекали довго. На момент зйомки відео їх ще не було", - йдеться в повідомленні.

Ситуація у Криму

Загалом у Криму наразі все частіше чують вибухи. Наші захисники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі.

Вчора повідомлялось, що в Севастополі зранку прогримів потужний вибух. За словами очевидців, перед цим було чутно звук, схожий на шум ракети.

Також 20 грудня стало відомо про потужний вибух пролунав у районі населеного пункту Чорноморське на заході Криму. Тоді ж "прилетіло" по центру дальнього космічного зв'язку Повітряно-космічних сил Росії.