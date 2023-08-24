UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В окупованому Севастополі пролунали сильні вибухи

Ілюстративне фото: в окупованому Севастополі пролунали сильні вибухи (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

У тимчасово окупованому Севастополі сьогодні, 24 серпня, увечері місцеві жителі почули гучні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "НП/Севастополь" у Telegram.

За інформацією пропагандистського каналу, загалом у місті почули п'ять вибухів. Вони лунають у Гагарінському районі Севастополя.

Ні офіційні джерела, ні так звана "влада" півострова поки що ніяк не коментували інцидент.

Оновлено 21:42

За словами "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва, причиною вибухів нібито є військові навчання у Козачій бухті, яка знаходиться за 15 кілометрів від центру міста.

На навчаннях "проводять стрільби з ручних гранатометів", розповів окупант.

Він уточнив, що "тренування триватиме до 23:00".

Вибухи у Криму

Нагадаємо, останнім часом в окупованому Криму все частіше лунають вибухи. У більшості випадків вони пов'язані з успішними ударами наших захисників по накопиченню ворожих солдатів, техніки та складах з боєприпасами.

Учора, 23 серпня, українські військові змогли знищити зенітний ракетний комплекс С-400 біля села Оленівка у Криму.

При цьому сьогодні, 24 серпня, наші військові провели спецоперацію на півострові, під час якої вони ліквідували ворожих солдатів та знищили човни.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
вибухиСевастопільКрымВійна Росії проти України