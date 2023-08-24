В окупованому Севастополі пролунали сильні вибухи

У тимчасово окупованому Севастополі сьогодні, 24 серпня, увечері місцеві жителі почули гучні вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "НП/Севастополь" у Telegram.
За інформацією пропагандистського каналу, загалом у місті почули п'ять вибухів. Вони лунають у Гагарінському районі Севастополя.
Ні офіційні джерела, ні так звана "влада" півострова поки що ніяк не коментували інцидент.
Оновлено 21:42
За словами "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва, причиною вибухів нібито є військові навчання у Козачій бухті, яка знаходиться за 15 кілометрів від центру міста.
На навчаннях "проводять стрільби з ручних гранатометів", розповів окупант.
Він уточнив, що "тренування триватиме до 23:00".
Нагадаємо, останнім часом в окупованому Криму все частіше лунають вибухи. У більшості випадків вони пов'язані з успішними ударами наших захисників по накопиченню ворожих солдатів, техніки та складах з боєприпасами.
Учора, 23 серпня, українські військові змогли знищити зенітний ракетний комплекс С-400 біля села Оленівка у Криму.
При цьому сьогодні, 24 серпня, наші військові провели спецоперацію на півострові, під час якої вони ліквідували ворожих солдатів та знищили човни.
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