В окупованому Севастополі прогриміли вибухи
У тимчасово окупованому Севастополі в Криму вночі 4 січня пролунали вибухи, які чули місцеві жителі в різних районах.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на кримські Telegram-канали.
Зазначається, що вже під ранок у середу гучний вибух пролунав у районі Фруктового. Як пишуть у пабліку "ЧП. Севастополь", "гримнуло так, що вікна затремтіли".
Також повідомляється про звук вибуху у районі Солдатського.
Звернімо увагу, що ще увечері у вівторок, 3 січня, жителі Сімферополя у соцмережах писали про звуки вибухів біля аеропорту Бельбек.
При цьому представники окупаційної "влади" не коментували такі вибухи.
У мережі висловлюють припущення, що звуки вибухів були пов'язані з роботою систем російських ППО.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.