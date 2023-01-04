В окупованому Севастополі прогриміли вибухи

У тимчасово окупованому Севастополі в Криму вночі 4 січня пролунали вибухи, які чули місцеві жителі в різних районах.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на кримські Telegram-канали.

Зазначається, що вже під ранок у середу гучний вибух пролунав у районі Фруктового. Як пишуть у пабліку "ЧП. Севастополь", "гримнуло так, що вікна затремтіли".

Також повідомляється про звук вибуху у районі Солдатського.

Звернімо увагу, що ще увечері у вівторок, 3 січня, жителі Сімферополя у соцмережах писали про звуки вибухів біля аеропорту Бельбек.

При цьому представники окупаційної "влади" не коментували такі вибухи.

У мережі висловлюють припущення, що звуки вибухів були пов'язані з роботою систем російських ППО.