В окупованому Севастополі повідомляють про вибухи

Повідомлення про вибух у Севастополі з'явилося пізно вночі та вже під ранок. Жителі міста пишуть про кілька таких гучних звуків, схожих на вибухи. Один пролунав близько 03.40, потім чули інший, приблизно о 4.40, що пролунав у районі Пожарова.

"Якісь постріли та вибухи - що відбувається, не ясно... У Севастополі вибух!" - пишуть у Telegram-каналах "ПП Севастополь" та "Севастополь сльозам не вірить".

Також у мережі висловлюють припущення, що стрілянина, яку чути в Севастополі, може бути пов'язана з нібито спробами збити якісь безпілотники.

Як стверджується, після гучних звуків, схожих на вибухи над Севастополем, зникло світло в Південній бухті, що знаходиться в центральній частині міської забудови та поділяє Південну сторону міста на Міську та Корабельну.

Крім того, в мережі опублікували кадри нібито того самого вибуху.

"З'явилася інформація, що на Севастополь могла бути здійснена атака і морськими, і повітряними безпілотниками", - пише Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".

Представники окупаційної адміністрації про ці вибухи нічого не повідомляють.