В оккупированном Севастополе сообщают о взрывах

Сообщение о взрыве в Севастополе появилось поздно ночью и уже под утро. Жители города пишут, о нескольких таких громких звуках, похожих на взрывы. Один прозвучал около 03.40, затем слышали другой, примерно в 4.40, что прозвучал в районе Пожарова.

"Какие-то выстрелы и взрывы - что происходит, не ясно... В Севастополе взрыв!" - пишут в Telegram-каналах "ЧП Севастополь" и "Севастополь слезам не верит".

Также в сети высказывают предположение, что стрельба, которая слышна в Севастополе, может быть связана с якобы попытками сбить некие беспилотники.

Как утверждается, после громких звуков, похожих на взрывы над Севастополем, пропал свет в Южной бухте, что находится в центральной части городской застройки и разделяет Южную сторону города на Городскую и Корабельную.

Кроме того, в сети опубликовали кадры якобы того самого взрыва.

"Появилась информация, что на Севастополь могла быть осуществлена атака и морскими, и воздушными беспилотниками", - пишет Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".

Представители оккупационной администрации о данных взрывах ничего не сообщают.