В окупованому Севастополі лунають вибухи й постріли

Як стверджують очевидці, вибух пролунав в районі Козачої Бухти, внаслідок чого затряслись двері. Інші ж кажуть, що вибух також було чутно в районі Гагарінської й магазину Метро. Зокрема повідомляють й про постріли.

Варто додати, що військове керівництво України або ж інші офіційні особи наразі жодним чином не коментували дану ситуацію. Також мовчать й представники російських терористів.

Удари по Криму

Останнім часом в Криму почастішали вибухи. Нерідко під ударом опиняється протиповітряна оборона російських терористів або ж їх техніка.

Наприклад: