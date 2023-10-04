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В окупованому Севастополі лунають вибухи й постріли

Фото: в окупованому Севастополі лунають вибухи й постріли (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В тимчасово окупованому Севастополі лунають вибухи. Окремі очевидці стверджують ще й про звуки пострілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал "ЧП/Севастополь".

Як стверджують очевидці, вибух пролунав в районі Козачої Бухти, внаслідок чого затряслись двері. Інші ж кажуть, що вибух також було чутно в районі Гагарінської й магазину Метро. Зокрема повідомляють й про постріли. 

Варто додати, що військове керівництво України або ж інші офіційні особи наразі жодним чином не коментували дану ситуацію. Також мовчать й представники російських терористів. 

Удари по Криму

Останнім часом в Криму почастішали вибухи. Нерідко під ударом опиняється протиповітряна оборона російських терористів або ж їх техніка.

Наприклад:

  • нещодавно наші захисники атакували десантний корабель та підводний човен РФ у Севастопольській бухті, які ймовірно вже не підлягають відновленню;
  • також ЗСУ вдарили по штабу Чорноморського флоту росіян.

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