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В оккупированном Севастополе раздаются взрывы и выстрелы

Фото: в оккупированном Севастополе раздаются взрывы и выстрелы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во временно оккупированном Севастополе раздаются взрывы. Отдельные очевидцы говорят еще и о звуках выстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал "ЧП/Севастополь".

Как утверждают очевидцы, взрыв прогремел в районе Казачьей Бухты, в результате чего затряслись двери. Другие же говорят, что взрыв также был слышен в районе Гагаринской и магазина Метро. В частности сообщают и о выстрелах. 

Стоит добавить, что военное руководство Украины или другие официальные лица пока никак не комментировали данную ситуацию. Также молчат и представители российских террористов. 

Удары по Крыму

В последнее время в Крыму участились взрывы. Нередко под ударом оказывается противовоздушная оборона российских террористов или же их техника.

Например:

  • недавно наши защитники атаковали десантный корабль и подводную лодку РФ в Севастопольской бухте, которые вероятно уже не подлежат восстановлению;
  • также ВСУ ударили по штабу Черноморского флота россиян.

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Война в УкраинеРоссийская ФедерацияКримСевастополь