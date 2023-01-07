В окупованому Севастополі говорять про вибух і збитий безпілотник

У тимчасово підконтрольному Росії українському Севастополі повідомляють про звук вибуху, який чули вночі 7 січня. Представник окупаційної "влади" заявив про роботу систем протиповітряної оборони та збитого безпілотника.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Так, вибух чули в районі Стрілки, на Фіоленті, Юмашева - близько другої години ночі, пишуть у паблику "Чп / Севастополь". За словами юзерів, аж "вікна затремтіли".

Також повідомляється, що близько третьої години ночі нібито бачили ракету, що летить.

Так званий "губернатор" Севастополя у своєму Telegram заявив про збитий силами ППО дрон.

За словами гауляйтера, безпілотник нібито був збитий над Північним молом над морем.