В окупованому Севастополі говорять про вибух і збитий безпілотник
У тимчасово підконтрольному Росії українському Севастополі повідомляють про звук вибуху, який чули вночі 7 січня. Представник окупаційної "влади" заявив про роботу систем протиповітряної оборони та збитого безпілотника.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.
Так, вибух чули в районі Стрілки, на Фіоленті, Юмашева - близько другої години ночі, пишуть у паблику "Чп / Севастополь". За словами юзерів, аж "вікна затремтіли".
Також повідомляється, що близько третьої години ночі нібито бачили ракету, що летить.
Так званий "губернатор" Севастополя у своєму Telegram заявив про збитий силами ППО дрон.
За словами гауляйтера, безпілотник нібито був збитий над Північним молом над морем.
Раніше повідомлялося, що вночі 5 січня на північному сході захопленого РФ Криму в селищі Нижньогірський пролунали вибухи.
Перед цим стало відомо, що в районі мису Фіолент біля Севастополя вночі пролунали вибухи. Очевидці також розповідали про пожежу.
Нагадаємо також, що 3 січня в Джанкої в Криму було чути звуки вибухів, а в небі бачили сліди роботи ППО. А за день до цього, 2 січня, у Севастополі теж пролунали вибухи - тоді повідомлялося, що в окупованому місті працювали системи ППО, і нібито над Севастополем збили безпілотник.
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