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В оккупированном Севастополе говорят о взрыве и сбитом беспилотнике

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Севастополь, Суббота 07 января 2023 07:47
В оккупированном Севастополе говорят о взрыве и сбитом беспилотнике Фото: в оккупированном Крыму рассказывают о взрыве и сбитом дроне возле Севастополя (Getty Images )
Автор: Владимир Костырин

Во временно подконтрольном РФ украинском Севастополе сообщают о звуке взрыва, который слышали ночью 7 января. Представитель оккупационной "власти" заявил о работе систем противовоздушной обороны и сбитом беспилотнике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Так, взрыв слышали в районе Стрелки, на Фиоленте, Юмашева - около двух часов ночи, пишут в паблике "Чп / Севастополь". По словам юзеров, даже "окна затряслись".

Также сообщается, что около трех часов ночи якобы видели летящую ракету.

Так называемый "губернатор" Севастополя в своем Telegram заявил о сбитом силами ПВО дроне.

По словам гауляйтера, беспилотник якобы был сбит над Северным молом над морем.

Ранее сообщалось, что ночью 5 января на северо-востоке захваченного РФ Крыма в поселке Нижнегорский прозвучали взрывы.

Перед этим стало известно, что в районе мыса Фиолент возле Севастополя ночью прозвучали взрывы. Очевидцы также рассказывали о пожаре.

Напомним также, что 3 января в Джанкое в Крыму были слышны звуки взрывов, а в небе видели следы работы ПВО. А за день до этого, 2 января, в Севастополе тоже прогремели взрывы - тогда сообщалось, что в оккупированном городе работали системы ПВО, и якобы над Севастополем сбили беспилотник.

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