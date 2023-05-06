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В окупованому Севастополі чули вибухи

Фото ілюстративне: у Севастополі чули вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В окупованому Севастополі сьогодні, 6 травня, пролунали вибухи. У мережі повідомляють про роботу ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

За попередньою інформацією, вибухи чули у Гагарінському районі міста.

"Трах-бабах у Гагарінському районі Севастополя, ближче до бухти Козачої", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у мережі пишуть про нібито роботу протиповітряної оборони.

"Спрацювала ППО, схоже тренувальна, за звуками 2 ракети. Інформація перевіряється", - пишуть жителі Криму.

Нагадаємо, сьогодні зранку жителі Красногвардійського району Криму чули декілька вибухів. Пізніше у мережі написали про дим, а окупанти заявили про "роботу ППО".

Як повідомлялося, 29 квітня у тимчасово окупованому Севастополі спалахнула пожежа на нафтобазі.

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