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В оккупированном Севастополе слышали взрывы

Фото иллюстративное: в Севастополе слышали взрывы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В оккупированном Севастополе сегодня, 6 мая, прогремели взрывы. В сети сообщают о работе ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По предварительной информации, взрывы слышали в Гагаринском районе города.

"Трах-бабах в Гагаринском районе Севастополя, ближе к бухте Казачьей", - говорится в сообщении.

Кроме того, в сети пишут о якобы работе противовоздушной обороны.

"Сработала ПВО, похоже, тренировочная, по звукам 2 ракеты. Информация проверяется", - пишут жители Крыма.

Напомним, сегодня с утра жители Красногвардейского района Крыма слышали несколько взрывов. Позже в сети написали о дыме, а оккупанты заявили о "работе ПВО".

Как сообщалось, 29 апреля во временно оккупированном Севастополе вспыхнул пожар на нефтебазе.

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