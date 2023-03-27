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В окупованому Новотроїцькому на Донбасі "бавовна": детонує склад БК (відео)

Фото: в Новотроїцькому на Донбасі детонує склад БК окупантів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В тимчасово окупованому Новотроїцьку Донецької області сьогодні вибухи. Там детонує склад російських загарбників із боєкомплектом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

"А тим часом в окупованому Новотроїцькому Донецької області приємно детонує склад БК… Просто вибуховий день. Маріуполь. Мелітополь. Токмак. Донецьк. Новотроїцьке - і це ще не вечір", - написав Андрющенко під відео.

Нагадаємо, що сьогодні неспокійний день виявився для окупантів у Маріуполі. У Приморському районі міста підірвали автомобіль так званого "начальника міського управління поліції" Михайла Москвіна.

Додамо, що в окупованому Мелітополі також сьогодні сталися вибухи в двох будівлях, в яких окупанти облаштували "адміністрацію" спецслужби так званого "МГБ" та гуртожиток. Загарбники повідомили про 4 поранених.

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