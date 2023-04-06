"Гучна ніч". В Мелітополі вибухала база окупантів в районі аеродрому

В тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) вночі було "гучно". Лунали вибухи в районі аеродрому, де знаходиться база росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на міського голову Мелітополя Івана Федорова
"Гучна ніч у тимчасово окупованому Мелітополі для всіх районів міста, особливо Авіамістечка.За попередніми даними вибухала "багатостраждальна" ворожа база рашистів в районі захопленого аеродрому", - написав Федоров.
Міський голова додав, що окупанти відразу ж відзвітували про так зване "влучне ППО", проте самі відправили в сторону аеродрому швидкі.
Зазначимо, що останнім часом в Мелітополі частіше лунають вибухи. На тлі чого речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону пояснила, чому "бавовна" в окупантів почастішала.
"Триває підготовка до майбутнього контрнаступу, який ніхто не хоче обговорювати, а всі передбачають та перед смакують. Насправді це підготовчі моменти, які мають налаштувати окупантів на те, до чого їм треба бути готовими надалі", - розповіла Гуменюк.
На питання чи відбувається наразі евакуація окупантів з півдня вона відповіла: "Так, паралельно з їх ліквідацією".
Нагадаємо, що 3 квітня у центрі окупованого Мелітополя підірвали автівку, постраждав колаборант.
Також раніше ми писали про те, що у Мелітополі окупанти залякують українців евакуацією до Росії
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