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"Громкая ночь". В Мелитополе взрывалась база оккупантов в районе аэродрома

Фото: в оккупированном Мелитополе ночью раздавались взрывы (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Во временно оккупированном Мелитополе (Запорожская область) ночью было "громко". Раздавались взрывы в районе аэродрома, где находится база россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на городского голову Мелитополя Ивана Федорова.

"Громкая ночь во временно оккупированном Мелитополе для всех районов города, особенно Авиагородка. По предварительным данным взрывалась "многострадальная" вражеская база рашистов в районе захваченного аэродрома", - написал Федоров.

Городской голова добавил, что оккупанты сразу же отчитались о так называемом "метком ПВО", однако сами отправили в сторону аэродрома скорые.

Отметим, что в последнее время в Мелитополе чаще раздаются взрывы. На фоне чего пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона объяснила, почему "бавовна" у оккупантов участилась.

"Продолжается подготовка к предстоящему контрнаступлению, которое никто не хочет обсуждать, а все предсказывают и предвкушают. На самом деле это подготовительные моменты, которые должны настроить оккупантов на то, к чему им нужно быть готовыми в дальнейшем", - рассказала Гуменюк.

На вопрос происходит эвакуация оккупантов с юга она ответила: "Да, параллельно с их ликвидацией".

Напомним, что 3 апреля в центре оккупированного Мелитополя взорвали автомобиль, пострадал коллаборант.

Также ранее мы писали о том, что в Мелитополе оккупанты запугивают украинцев эвакуацией в Россию.

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Мелитополь