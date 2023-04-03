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У центрі окупованого Мелітополя підірвали автівку

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Мелітополь, Понеділок 03 квітня 2023 08:49
У центрі окупованого Мелітополя підірвали автівку Ілюстративне фото: в центрі окупованого Мелітополя підірвали автівку (pixabay.com)
Автор: Марія Кучерявець

В тимчасово окупованому Мелітополі сьогодні, 3 квітня підірвали автівку. Попередньо, є постраждалий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера міста Івана Федорова.

"У Мелітополі знову зафіксована несправність автомобіля. Мелітопольці повідомляють про вибух авто на проспекті Б.Хмельницького. Одразу ж на місце виїхали швидкі", - написав Федоров.

За його словами, наразі уточнюється, "у якого зрадника на цей раз коротке замикання в машині".

Тим часом російські пропагандисти також пишуть про підрив машини в окупованому Мелітополі, вони стверджують, що нібито внаслідок цього "постраждала одна людина".

Примітно, що зовсім нещодавно повідомлялося про те, що росіяни планують ліквідувати колаборантів на Запорізькому напрямку. І в цьому вони хочуть звинуватити Україну.

Нагадаємо, 27 березня у Маріуполі підірвали автівку так званого "начальника управління поліції" Михайла Москвіна.

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