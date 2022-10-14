В окупованому Мелітополі вкотре прогриміли потужні вибухи, - мер Федоров

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області 14 жовтня було чутно звуки потужних вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мелітопольського міського голови Івана Федорова.
"У Мелітополі знову бавовна. У місті пролунали потужні вибухи", - зазначив мер.
Згідно з даними, оприлюдненими Федоровим, звуки було чутно близько 23:22 години.
Міський голова вказав, що наразі з'ясовуються втрати ворога.
Нагадаємо, 6 жовтня у Мелітополі від ранку лунали звуки вибухів. На півночі міста спостерігався стовп чорного диму.
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