У Мелітополі з самого ранку лунають сильні вибухи, - мер

У Мелітополі 6 жовтня з самого ранку лунають вибухи. Зараз на півночі міста спостерігається стовп чорного диму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Медитополя Івана Федорова .

"Сьогодні знову неспокійно на Запорізькому напрямку. У тимчасово окупованому Мелітополі та районі зранку лунають сильні вибухи. У північній частині міста здіймається густий дим", - розповів він.

Нагадаємо, сьогодні окупанти завдали ракетних ударів по Запоріжжю. Ворожі ракети влучили у житлові будинки, зокрема в багатоповерхівки. Рятувальники показали наслідки ракетних ударів.

На даний момент відомо про дві жертви та 10 постраждалих. Під завалами ще лишаються люди.

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