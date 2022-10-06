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У Мелітополі з самого ранку лунають сильні вибухи, - мер

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Мелітополь, Четвер 06 жовтня 2022 14:31
У Мелітополі з самого ранку лунають сильні вибухи, - мер Фото: у Мелітополі з самого ранку лунають сильні вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Мелітополі 6 жовтня з самого ранку лунають вибухи. Зараз на півночі міста спостерігається стовп чорного диму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Медитополя Івана Федорова.

"Сьогодні знову неспокійно на Запорізькому напрямку. У тимчасово окупованому Мелітополі та районі зранку лунають сильні вибухи. У північній частині міста здіймається густий дим", - розповів він.

Нагадаємо, сьогодні окупанти завдали ракетних ударів по Запоріжжю. Ворожі ракети влучили у житлові будинки, зокрема в багатоповерхівки. Рятувальники показали наслідки ракетних ударів.

На даний момент відомо про дві жертви та 10 постраждалих. Під завалами ще лишаються люди.

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Мелітополь Війна в Україні Вибух
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