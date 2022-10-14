В оккупированном Мелитополе в очередной раз прогремели мощные взрывы, - мэр Федоров

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области 14 октября были слышны звуки мощных взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мелитопольского городского головы Ивана Федорова.
"В Мелитополе снова бавовна. В городе раздались мощные взрывы", - отметил мэр.
Согласно данным, обнародованным Федоровым, звуки было слышно около 23:22 часов.
Городской голова указал, что сейчас выясняются потери врага.
Напомним, 6 октября в Мелитополе с утра звучали звуки взрывов. На севере города наблюдался столб черного дыма.
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