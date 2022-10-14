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В оккупированном Мелитополе в очередной раз прогремели мощные взрывы, - мэр Федоров

Фото: В оккупированном Мелитополе прогремели мощные взрывы (twitter.com/brewerov)
Автор: Олег Васкив

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области 14 октября были слышны звуки мощных взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"В Мелитополе снова бавовна. В городе раздались мощные взрывы", - отметил мэр.

Согласно данным, обнародованным Федоровым, звуки было слышно около 23:22 часов.

Городской голова указал, что сейчас выясняются потери врага.

Напомним, 6 октября в Мелитополе с утра звучали звуки взрывов. На севере города наблюдался столб черного дыма.

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