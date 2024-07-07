В окупованому Мелітополі пролунали вибухи: горить аеродром

"Як мінімум, три точних прильоти. Наразі горить в трьох локаціях. Найбільший осередок задимлення ближче до Каховського шосе. Чути як містом несуться карети швидкої допомоги", - йдеться в повідомленні українського пабліка.

Інформацію про прильоти підтверджує і заява колаборанта Володимира Рогова. За його словами, у місті пролунало три вибухи. Це сталося в умовах ракетної небезпеки.