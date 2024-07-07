В оккупированном Мелитополе раздались взрывы: горит аэродром

"Как минимум, три точных прилета. Сейчас горит в трех локациях. Самая большая ячейка задымления ближе к Каховского шоссе. Слышно как по городу несутся кареты скорой помощи", - говорится в сообщении украинского паблика.

Информацию о прилетах подтверждает и заявление коллаборанта Владимира Рогова. По его словам, в городе произошли три взрыва. Это случилось в условиях ракетной опасности.