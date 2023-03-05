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В окупованому Мелітополі пролунали вибухи

Ілюстративне фото: в окупованому Мелітополі пролунали вибухи (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи у неділю, 5 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Мелітополь".

Місцеві ЗМІ повідомляють, що два вибухи було чутно приблизно в районі Нового Мелітополя.

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Вибухи у місті підтвердив мер Іван Федоров. Так, за його даними, жителі чули вибухи одразу в декількох районах на півночі та заході міста.

Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров зазначив, що росіяни масово переміщають своїх солдатів та військову техніку до міста та готуються до оборони.

РБК-Україна також повідомляло, що Федоров відреагував на "призначення" окупантами Мелітополя "столицею" Запорізької області.

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МелітопольЗапорожская областьВійна Росії проти України