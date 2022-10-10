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В окупованому Мелітополі пролунали вибухи

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Мелітополь, Понеділок 10 жовтня 2022 21:23
В окупованому Мелітополі пролунали вибухи Фото: в окупованому Мелітополі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області прогриміли гучні вибухи у понеділок, 10 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Івана Федорова.

За його словами, вибухи було чутно у центрі та східних районах Мелітополя.

Наразі Федоров збирає більш детальну інформацію про причини вибухів.

Нагадаємо, вночі 8 жовтня у Мелітополі також чули звук потужного вибуху.

Федоров також розповідав, що росіяни кожен день залякують жителей Мелітополя, вимикають електрику та глушать зв'язок і інтернет.

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Мелітополь Запорожская область
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