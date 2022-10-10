В оккупированном Мелитополе раздались взрывы
Фото: в оккупированном Мелитополе раздались взрывы (Getty Images)
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели громкие взрывы в понедельник, 10 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Ивана Федорова.
По его словам, взрывы были слышны в центре и восточных районах Мелитополя.
Федоров собирает более подробную информацию о причинах взрывов.
Напомним, ночью 8 октября в Мелитополе также слышали звук мощного взрыва.
Федоров также рассказывал, что россияне каждый день запугивают жителей Мелитополя, выключают электричество и глушат связь и интернет.
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