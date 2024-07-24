В окупованому Мелітополі прогриміли вибухи

Вибухи у місті прогриміли близько опівночі. За словами місцевих жителів, вони пролунали у різних районах міста.

Крім того, в Мелітополі після такої нічної "бавовни" був зафіксований рух транспорту підконтрольних російським загарбникам "екстрених служб".

Після цього у місті було чути ще вибухи. В мережі оприлюднили відео, на якому можна почути "бахи" та звук сирен, як стверджується, у Мелітополі саме цієї ночі.

Додамо, мелітопольські пабліки пишуть, що йдеться про атаку дронів у цьому місті.

Разом з тим подробиці нічної "бавовни" у населеному пункті наразі не відомі.

Ситуація у Мелітополі

Нагадаємо, Мелітополь був окупований російськими загарбниками наприкінці лютого 2022 року під час широкомасштабного вторгнення РФ до України. Зазначимо, що попри "звання" "тилового", у місті постійно гримлять вибухи в місцях розташування особового складу та техніки загарбників.

Так, наприклад, раніше повідомлялося про серію вибухів, що пролунали в окупованому Мелітополі 7 липня. Також з'явилася інформація, що після "прильотів" на аеродромі сталася пожежа.

Місцеве ЗМІ писало про займання в трьох локаціях, а найбільший осередок задимлення фіксувався ближче до Каховського шосе. Згодом стало відомо, що після "прильотів" у Мелітополі зникло світло, вода та інтернет.

Також нагадаємо, у березі в Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли про спецоперацію в Мелітополі та знищення ворожих цілей.