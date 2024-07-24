В окупованому Мелітополі прогриміли вибухи

В тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області у ніч проти 24 липня пролунала серія вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "РІА Мелітополь".
Вибухи у місті прогриміли близько опівночі. За словами місцевих жителів, вони пролунали у різних районах міста.
Крім того, в Мелітополі після такої нічної "бавовни" був зафіксований рух транспорту підконтрольних російським загарбникам "екстрених служб".
Після цього у місті було чути ще вибухи. В мережі оприлюднили відео, на якому можна почути "бахи" та звук сирен, як стверджується, у Мелітополі саме цієї ночі.
Додамо, мелітопольські пабліки пишуть, що йдеться про атаку дронів у цьому місті.
Разом з тим подробиці нічної "бавовни" у населеному пункті наразі не відомі.
Нагадаємо, Мелітополь був окупований російськими загарбниками наприкінці лютого 2022 року під час широкомасштабного вторгнення РФ до України. Зазначимо, що попри "звання" "тилового", у місті постійно гримлять вибухи в місцях розташування особового складу та техніки загарбників.
Так, наприклад, раніше повідомлялося про серію вибухів, що пролунали в окупованому Мелітополі 7 липня. Також з'явилася інформація, що після "прильотів" на аеродромі сталася пожежа.
Місцеве ЗМІ писало про займання в трьох локаціях, а найбільший осередок задимлення фіксувався ближче до Каховського шосе. Згодом стало відомо, що після "прильотів" у Мелітополі зникло світло, вода та інтернет.
Також нагадаємо, у березі в Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли про спецоперацію в Мелітополі та знищення ворожих цілей.
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