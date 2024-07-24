В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы

Взрывы в городе прогремели около полуночи. По словам местных жителей, они раздались в разных районах города.

Кроме того, в Мелитополе после такой ночной "бавовні" было зафиксировано движение транспорта подконтрольных российским захватчикам "экстренных служб".

После этого в городе были слышны еще взрывы. В сети обнародовали видео, на котором можно услышать "бахи" и звук сирен, как утверждается, в Мелитополе именно в эту ночь.

Добавим, мелитопольские паблики пишут, что речь идет об атаке дронов в этом городе.

Вместе с тем подробности ночной "бавовны" в населенном пункте пока не известны.

Обновлено в 01:03

Оккупационный "чиновник" Запорожской области Владимир Рогов объяснил в своем Telegram взрывы в Мелитополе работой ПВО и якобы сбитием беспилотников.

По его словам, в районе города якобы сбивали группу БПЛА, которая направлялась в сторону Ростовской области и Краснодарского края в РФ.

Ситуация в Мелитополе

Напомним, Мелитополь был оккупирован российскими захватчиками в конце февраля 2022 года во время широкомасштабного вторжения РФ в Украину. Отметим, что несмотря на "звание" "тылового", в городе постоянно гремят взрывы в местах расположения личного состава и техники захватчиков.

Так, например, ранее сообщалось о серии взрывов, прогремевших в оккупированном Мелитополе 7 июля. Также появилась информация, что после "прилетов" на аэродроме произошел пожар.

Местное СМИ писало о возгорании в трех локациях, а самый большой очаг задымления фиксировался ближе к Каховского шоссе. Позже стало известно, что после "прилетов" в Мелитополе пропал свет, вода и интернет.

Также напомним, в берегу в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали о спецоперации в Мелитополе и уничтожении вражеских целей.