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Підгорає у ворога добряче. В окупованому Мелітополі прогриміли потужні вибухи, - мер

Новость на русском →
Мелітополь, Четвер 06 квітня 2023 02:18
Підгорає у ворога добряче. В окупованому Мелітополі прогриміли потужні вибухи, - мер Фото: В окупованому Мелітополі прогриміли потужні вибухи (twitter.com/brewerov)
Автор: Олег Васьків

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області в ніч на 6 квітня було чутно звуки потужних вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Нічне жахіття для окупантів. Підгорає у ворога добряче. Пора складати дисципліни з бігу?" - зазначив мер.

За словами Федорова, одразу декілька потужних вибухів у Мелітополі зафіксували близько 02:05 години.

Нагадаємо, весь минулий тиждень у тимчасово окупованому Мелітополі лунали вибухи. Зокрема 2 квітня звуки було чутно в районі локомотивного депо.

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