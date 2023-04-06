Підгорає у ворога добряче. В окупованому Мелітополі прогриміли потужні вибухи, - мер
Фото: В окупованому Мелітополі прогриміли потужні вибухи (twitter.com/brewerov)
У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області в ніч на 6 квітня було чутно звуки потужних вибухів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мелітопольського міського голови Івана Федорова.
"Нічне жахіття для окупантів. Підгорає у ворога добряче. Пора складати дисципліни з бігу?" - зазначив мер.
За словами Федорова, одразу декілька потужних вибухів у Мелітополі зафіксували близько 02:05 години.
Нагадаємо, весь минулий тиждень у тимчасово окупованому Мелітополі лунали вибухи. Зокрема 2 квітня звуки було чутно в районі локомотивного депо.
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