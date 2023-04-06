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Подгорает у врага изрядно. В оккупированном Мелитополе прогремели мощные взрывы, - мэр

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Мелитополь, Четверг 06 апреля 2023 02:18
Подгорает у врага изрядно. В оккупированном Мелитополе прогремели мощные взрывы, - мэр Фото: В оккупированном Мелитополе прогремели мощные взрывы (twitter.com/brewerov)
Автор: Олег Васкив

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области 6 апреля были слышны звуки мощных взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Ночной ужас для оккупантов. Подгорает у врага изрядно. Пора составлять дисциплины по бегу?" - отметил мэр.

По словам Федорова, сразу несколько мощных взрывов в Мелитополе зафиксировали около 02:05 часов.

Напомним, всю прошлую неделю во временно оккупированном Мелитополе раздавались взрывы. В частности 2 апреля звуки были слышны в районе локомотивного депо.

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