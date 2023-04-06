Подгорает у врага изрядно. В оккупированном Мелитополе прогремели мощные взрывы, - мэр

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области 6 апреля были слышны звуки мощных взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"Ночной ужас для оккупантов. Подгорает у врага изрядно. Пора составлять дисциплины по бегу?" - отметил мэр. По словам Федорова, сразу несколько мощных взрывов в Мелитополе зафиксировали около 02:05 часов.