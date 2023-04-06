Подгорает у врага изрядно. В оккупированном Мелитополе прогремели мощные взрывы, - мэр
Фото: В оккупированном Мелитополе прогремели мощные взрывы (twitter.com/brewerov)
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области 6 апреля были слышны звуки мощных взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мелитопольского городского головы Ивана Федорова.
"Ночной ужас для оккупантов. Подгорает у врага изрядно. Пора составлять дисциплины по бегу?" - отметил мэр.
По словам Федорова, сразу несколько мощных взрывов в Мелитополе зафиксировали около 02:05 часов.
Напомним, всю прошлую неделю во временно оккупированном Мелитополе раздавались взрывы. В частности 2 апреля звуки были слышны в районе локомотивного депо.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.