UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В окупованому Мелітополі партизани підірвали авто з окупантами, - Федоров (відео)

Ілюстративне фото: партизани в Мелітополі висадили в повітря авто з російськими окупантами (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області представники Сил спротиву підірвали цієї ночі автомобіль із російськими загарбниками, які грабували квартири місцевих мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мелітопольського міського голови Івана Федорова.

Зазначається, що внаслідок дій місцевих партизанів під час "нічного полювання" було ліквідовано російських загарбників, які займалися мародерством.

Він уточнив, що вибух стався в районі Авіамістечка, в момент завантаження награбованого в авто.

"За уточненою інформацією, нічний вибух у Мелітополі - це мінус авто з окупантами-мародерами", - розповів Федоров.

Мер додав, що ці інтервенти регулярно відслідковували та грабували порожні квартири у Мелітополі.

"А в цей час окупантів відслідковували наші сили спротиву", - повідомив він.

Федоров також опублікував у мережі відео з місця події.

Раніше повідомлялося, що в тимчасово підконтрольному військам РФ Мелітополі ближче до ранку місцеві жителі чули вибухи, а також гул техніки. Це сталося в районі Авіамістечка, де окупанти влаштували свою військову базу на захопленому аеродромі.

Нагадаємо, останнім часом російські окупанти активізували пошук партизанів у Мелітополі - інтервенти почали розвішувати містом відеокамери, а також продовжують викрадати цивільних у пошуках "терористів" і партизанів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МелітопольВибух