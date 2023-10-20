В окупованому Мелітополі під ранок пролунали вибухи: деталі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"Найпотужніше лунали вибухи у районі Авіамістечка, де окупанти влаштували свою військову базу на захопленому аеродромі. Також мешканці чули гул техніки. Уточнюємо деталі", - повідомив Іван Федоров.

Фото: приблизне місце вибуху в Мелітополі (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Окупація Мелітополя

Мелітополь окупанти захопили на початку повномасштабної війни проти України. Встановили контроль, нав'язують отримати російський паспорт, бо без нього навіть не обслуговують у лікарнях.

Російські окупанти влаштували "полювання" на чоловіків. В місті стала більше кількість патрулів. Зупиняють чоловіків, перевіряють документи та телефони.

Також в Мелітополі окупанти розшукують партизан. Повісили камери відеонагляду, а також викрадають місцевих жителів для "допомоги" в пошуку.