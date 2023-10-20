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В оккупированном Мелитополе партизаны взорвали авто с оккупантами, - Федоров (видео)

Иллюстративное фото: партизаны в Мелитополе взорвали авто с российскими оккупантами (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области представители Сил сопротивления взорвали этой ночью автомобиль с российскими захватчиками, которые грабили квартиры местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мелитопольского городского главы Ивана Федорова.

Отмечается, что в результате действий местных партизан во время "ночной охоты" были ликвидированы российские захватчики, которые занимались мародерством. 

Он уточнил, что взрыв произошел в районе Авиагородка, в момент загрузки награбленного в авто.

"По уточненной информации, ночной взрыв в Мелитополе - это минус авто с оккупантами-мародерами", - рассказал Федоров.

Мэр добавил, что эти интервенты регулярно отслеживали и грабили пустые квартиры в Мелитополе.

"А в это время оккупантов отслеживали наши силы сопротивления", - сообщил он.

Федоров также опубликовал в сети видео с места происшествия.

Ранее сообщалось, что во временно подконтрольном войскам РФ Мелитополе ближе к утру местные жители слышали взрывы, а также гул техники. Это произошло в районе Авиагородка, где оккупанты устроили свою военную базу на захваченном аэродроме.

Напомним, в последнее время российские оккупанты активизировали поиск партизан в Мелитополе - интервенты начали развешивать по городу видеокамеры, а также продолжают похищать гражданских в поисках "террористов" и партизан.

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МелитопольВзрыв