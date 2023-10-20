В оккупированном Мелитополе партизаны взорвали авто с оккупантами, - Федоров (видео)

Отмечается, что в результате действий местных партизан во время "ночной охоты" были ликвидированы российские захватчики, которые занимались мародерством.

Он уточнил, что взрыв произошел в районе Авиагородка, в момент загрузки награбленного в авто.

"По уточненной информации, ночной взрыв в Мелитополе - это минус авто с оккупантами-мародерами", - рассказал Федоров.

Мэр добавил, что эти интервенты регулярно отслеживали и грабили пустые квартиры в Мелитополе.

"А в это время оккупантов отслеживали наши силы сопротивления", - сообщил он.

Федоров также опубликовал в сети видео с места происшествия.

Ранее сообщалось, что во временно подконтрольном войскам РФ Мелитополе ближе к утру местные жители слышали взрывы, а также гул техники. Это произошло в районе Авиагородка, где оккупанты устроили свою военную базу на захваченном аэродроме.