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В оккупированном Мелитополе "громко", местные насчитали более 10 взрывов

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Мелитополь, Суббота 11 марта 2023 09:38
В оккупированном Мелитополе "громко", местные насчитали более 10 взрывов Фото: в оккупированном Мелитополе насчитали более 10 взрывов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Во временно оккупированном Мелитополе раздалось более 10 взрывов. Их слышали в северной части города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Ивана Федорова.

"Мелитополь громко. Жители сообщают о более чем 10 громких взрывах в северной части города. Информацию уточняем", - написал Федоров.

Напомним, недавно украинские военные двумя точными выстрелами смогли уничтожить базы российских военных во временно оккупированном Мелитополе.

Также мы писали о том, что российские оккупанты массово перемещают своих солдат и военную технику в Мелитополь.

Также россияне продолжают свозить в оккупированный город Запорожской области своих врачей и учителей.

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Мелитополь Взрыв
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