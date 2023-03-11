В оккупированном Мелитополе "громко", местные насчитали более 10 взрывов

Во временно оккупированном Мелитополе раздалось более 10 взрывов. Их слышали в северной части города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Ивана Федорова.

"Мелитополь громко. Жители сообщают о более чем 10 громких взрывах в северной части города. Информацию уточняем", - написал Федоров.

Напомним, недавно украинские военные двумя точными выстрелами смогли уничтожить базы российских военных во временно оккупированном Мелитополе.

Также мы писали о том, что российские оккупанты массово перемещают своих солдат и военную технику в Мелитополь.

Также россияне продолжают свозить в оккупированный город Запорожской области своих врачей и учителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.