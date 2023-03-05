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Росіяни в окупованому Мелітополі розселяють своїх завезених лікарів і вчителів у студентські гуртожитки, - ЦНС

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Неділя 05 березня 2023 03:48
Росіяни в окупованому Мелітополі розселяють своїх завезених лікарів і вчителів у студентські гуртожитки, - ЦНС Фото: Росіяни у Мелітополі розселяють своїх завезених лікарів і вчителів у студентські гуртожитки (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Росіяни продовжують звозити до тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області своїх лікарів і вчителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Гастролерів" з РФ загарбники розселяють у студентських гуртожитках, поки не знайдуть їм "нічийну" квартиру.

У ЦНС зазначили, що росіяни мають кадровий дефіцит, адже більшість місцевих спеціалістів виїхала з регіону.

Окрім цього, виїхала більшість студентів. Вони не навчаються у "псевдоуніверситетах ворога й у порожні гуртожитки розселяють "гастролерів".

"Взагалі більшість населення виїхало ТОТ (тимчасово окупованих територій - ред.) і надалі звезених росіян заселяють в порожні помешкання українців", - додали у Центрі нацспротиву.

Нагадаємо, російські окупанти масово переміщають своїх солдатів та військову техніку до Мелітополя. 1 березня там помітили ворожу колону.

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