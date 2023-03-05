Росіяни в окупованому Мелітополі розселяють своїх завезених лікарів і вчителів у студентські гуртожитки, - ЦНС
Росіяни продовжують звозити до тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області своїх лікарів і вчителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Гастролерів" з РФ загарбники розселяють у студентських гуртожитках, поки не знайдуть їм "нічийну" квартиру.
У ЦНС зазначили, що росіяни мають кадровий дефіцит, адже більшість місцевих спеціалістів виїхала з регіону.
Окрім цього, виїхала більшість студентів. Вони не навчаються у "псевдоуніверситетах ворога й у порожні гуртожитки розселяють "гастролерів".
"Взагалі більшість населення виїхало ТОТ (тимчасово окупованих територій - ред.) і надалі звезених росіян заселяють в порожні помешкання українців", - додали у Центрі нацспротиву.
Нагадаємо, російські окупанти масово переміщають своїх солдатів та військову техніку до Мелітополя. 1 березня там помітили ворожу колону.
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