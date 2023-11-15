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В окупованому Мелітополі чули вибухи

Мелітополь, Середа 15 листопада 2023 14:56
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В окупованому Мелітополі чули вибухи Фото: у Мелітополі пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Вибухи пролунав у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області. Це сталося день 15 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Мелітополя Івана Федорова.

"Вибух у Мелітополі. Знову окупанту неспокійно. З'ясовуємо, що сталося", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що окупаційна влада не коментувала ситуацію у місті.

В окупованому Мелітополі чули вибухи

скриншот deepstatemap.live

Ситуація у Запорізькій області

Нагадаємо, російські війська окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Міста Мелітополь, Бердянськ та Токмак стали головними пунктами росіян.

Варто зазначити, що останнім часом в окупованому Мелітополі почастішали вибухи. Як зазначають місцеві, окупантам стало неспокійно не у місті, оскільки ЗСУ мають зброю, яка може дістати до них.

Проте окупанти продовжують щоденно обстрілювати Запорізьку область. Так, сьогодні, 15 листопада, вдарили ракетами по Запорізькому району. Була атакована цивільна інфраструктура.

Крім того, у Запорізькій області рятувальники потрапили під обстріл, приїхавши гасити пожежу. Двоє бійців ДСНС загинули, ще троє поранені.

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