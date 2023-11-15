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В оккупированном Мелитополе слышали взрывы

Мелитополь, Среда 15 ноября 2023 14:56
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В оккупированном Мелитополе слышали взрывы Фото: в Мелитополе прогремел взрыв (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Взрывы прогремели во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области. Это произошло 15 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Взрыв в Мелитополе. Снова оккупанту беспокойно. Выясняем, что произошло", - говорится в сообщении.

Добавим, что оккупационные власти не комментировали ситуацию в городе.

В оккупированном Мелитополе слышали взрывы

скриншот deepstatemap.live

Ситуация в Запорожской области

Напомним, российские войска оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. Города Мелитополь, Бердянск и Токмак стали основными пунктами россиян.

Следует отметить, что в последнее время в оккупированном Мелитополе участились взрывы. Как отмечают местные, оккупантам стало неспокойно не в городе, поскольку у ВСУ есть оружие, которое может достать до них.

Однако оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Запорожскую область. Сегодня, 15 ноября, ударили ракетами по Запорожскому району. Была атакована гражданская инфраструктура.

Кроме того, в Запорожской области спасатели попали под обстрел, приехав тушить пожар. Двое бойцов ГСЧС погибли, еще трое ранены.

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