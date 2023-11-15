В оккупированном Мелитополе слышали взрывы
Взрывы прогремели во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области. Это произошло 15 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.
"Взрыв в Мелитополе. Снова оккупанту беспокойно. Выясняем, что произошло", - говорится в сообщении.
Добавим, что оккупационные власти не комментировали ситуацию в городе.
скриншот deepstatemap.live
Ситуация в Запорожской области
Напомним, российские войска оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. Города Мелитополь, Бердянск и Токмак стали основными пунктами россиян.
Следует отметить, что в последнее время в оккупированном Мелитополе участились взрывы. Как отмечают местные, оккупантам стало неспокойно не в городе, поскольку у ВСУ есть оружие, которое может достать до них.
Однако оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Запорожскую область. Сегодня, 15 ноября, ударили ракетами по Запорожскому району. Была атакована гражданская инфраструктура.
Кроме того, в Запорожской области спасатели попали под обстрел, приехав тушить пожар. Двое бойцов ГСЧС погибли, еще трое ранены.
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