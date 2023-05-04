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В окупованому Маріуполі пролунав гучний вибух

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Маріуполь, Четвер 04 травня 2023 11:51
В окупованому Маріуполі пролунав гучний вибух Ілюстративне фото: в Маріуполі пролунав гучний вибух (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У тимчасово окупованому Маріуполі пролунав гучний вибух у четвер, 4 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

За його словами, вибух чули всі райони міста.

Деталі з'ясовуються.

Нагадаємо, у розвідці повідомляли, що росіяни готуються до кругової оборони Маріуполя.

До того ж, у Маріуполі вперше помітили переміщення російських танків Т-90.

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