В окупованому Маріуполі пролунав гучний вибух

У тимчасово окупованому Маріуполі пролунав гучний вибух у четвер, 4 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram .

За його словами, вибух чули всі райони міста.

Деталі з'ясовуються.

Нагадаємо, у розвідці повідомляли, що росіяни готуються до кругової оборони Маріуполя.

До того ж, у Маріуполі вперше помітили переміщення російських танків Т-90.

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