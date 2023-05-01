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В Маріуполі вперше зафіксували переміщення російських танків Т-90, - Андрющенко

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Маріуполь, Понеділок 01 травня 2023 09:03
В Маріуполі вперше зафіксували переміщення російських танків Т-90, - Андрющенко Фото: Маріуполі вперше зафіксували переміщення російських танків Т-90 (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

В тимчасово окупованому Маріуполі вперше помітили переміщення росіянами новітніх танків Т-90. Їх на тягачах перевозять у бік Мангушу-Бердянська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

"Вперше зафіксовано переміщення танків Т-90 через Маріуполь. Щонайменше три тягачі перевозили танки модифікації Т-90 через центр міста в напрямок Мангуш / Бердянськ. Зберігаємо стриманий оптимізм щодо їх утилізації..." - написав він.

Раніше повідомлялося, що росіяни перекидають радянські танки через Маріуполь у сторону Мангушу і в напрямку Бердянська.

Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі дві доби фіксували реверсний рух техніки російських військ. Серед якої танки, вантажівки з особовим складом і бронеавтомобілі "Тигр".

Також ми писали, що окупаційні війська активізували переміщення бойової техніки під Маріуполем, куди прибула додаткова кількість мобілізованих.

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Маріуполь Війська РФ
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