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Окупанти готуються до кругової оборони Маріуполя, - ГУР

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Маріуполь, Середа 03 травня 2023 21:40
Окупанти готуються до кругової оборони Маріуполя, - ГУР Фото: заступник начальника Головного управління розвідки МО України Вадим Скібіцький (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські загарбники готуються до кругової оборони тимчасово окупованого Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника Головного управління розвідки МО України генерал-майора Вадима Скібіцького в інтерв'ю телеканалу "Київ".

"Вони (росіяни, - ред.) готуються до оборони Маріуполя. І не лише Маріуполя, а й інших міст. Причому до кругової оборони", - сказав Скібіцький.

За його словами, зараз ворог докладає активних зусиль для використання портової інфраструктури Маріуполя для переміщення вантажів, зокрема військового призначення.

До того ж росіяни розміщують у Маріуполі та інших окупованих містах відповідні угруповання військ для їхньої оборони.

"Маріуполь - це потужна економічна зона, де можна сховати зброю, складувати боєприпаси та інше військово-технічне майно", - зазначив Скібіцький.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські військові перевозять "зуби дракона", які вони використовують для облаштування оборонних позицій, на тимчасово окупованих територіях. Зокрема їх перевозять через Маріуполь до лінії фронту на Запорізькому напрямку.

Також раніше ми писали, що у тимчасово окупованому Маріуполі помітили переміщення росіянами п’яти тягачів з комплектами ракет. Їх перевозили в бік Запоріжжя.

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