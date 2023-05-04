В оккупированном Мариуполе раздался громкий взрыв

Во временно оккупированном Мариуполе раздался громкий взрыв в четверг, 4 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram .

По его словам, взрыв слышали все районы города.

Детали выясняются.

Напомним, в разведке сообщалось, что россияне готовятся к круговой обороне Мариуполя.

К тому же в Мариуполе впервые заметили перемещение российских танков Т-90.

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