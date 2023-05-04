В оккупированном Мариуполе раздался громкий взрыв
Иллюстративное фото: в Мариуполе раздался громкий взрыв (Getty Image)
Во временно оккупированном Мариуполе раздался громкий взрыв в четверг, 4 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в Telegram.
По его словам, взрыв слышали все районы города.
Детали выясняются.
Напомним, в разведке сообщалось, что россияне готовятся к круговой обороне Мариуполя.
К тому же в Мариуполе впервые заметили перемещение российских танков Т-90.
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