В окупованому Маріуполі пролунало близько 20 вибухів

За його словами, епіцентр вибухів в Кальміуському районі.

"Деталі згодом. Але вечір перестає бути ординарним. Бавовнить", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні над Кальміуським районом Маріуполя вперше зафіксували патрулювання військовим гвинтокрилом.

Окрім того, росіяни змінили тактику переміщення колон в Маріуполі.

Андрющенко також повідомляв, що окупанти розпочинають "мобілізацію" в Маріуполі, на облік будуть брати навіть неповнолітніх.

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