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Над Маріуполем вперше зафіксували патрулювання міста військовим гвинтокрилом, - мерія

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Маріуполь, П'ятниця 10 березня 2023 09:41
Над Маріуполем вперше зафіксували патрулювання міста військовим гвинтокрилом, - мерія Фото: над Маріуполем вперше зафіксували патрулювання міста військовим гвинтокрилом (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Над окупованим Маріуполем вперше зафіксовано патрулювання військовим ворожим гвинтокрилом. Фіксується висока активність авіації РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Вчора над містом вперше зафіксовано патрулювання військовим гвинтокрилом. Над Кальміуським районом в районі ММК ім. Ілліча першу половину дня на малій висоті", - написав Андрющенко.

За його словами, росіяни дедалі намагаються посилити заходи безпеки для попередження нової "маріупольської бавовни".

"Знову висока активність авіації. З напряму Ростову-на-Дону в напрям Запорізької області", - зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, раніше в Маріуполі фіксували активність російської авіації в той час, коли був помічений рух цивільних вантажівок окупантів з міста в бік Ростова-на-Дону.

Додамо, також ми писали про те, що окупанти змінили тактику переміщення колон в Маріуполі.

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