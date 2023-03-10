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В оккупированном Мариуполе раздалось около 20 взрывов

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Мариуполь, Пятница 10 марта 2023 17:02
В оккупированном Мариуполе раздалось около 20 взрывов Иллюстративное фото: в оккупированном Мариуполе раздалось около 20 взрывов (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Во временно оккупированном Мариуполе в пятницу, 10 марта, раздалось около 20 взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По его словам, эпицентр взрывов в Кальмиусском районе.

"Детали позже. Но вечер перестает быть ординарным. Бавовнит", - добавил он.

Напомним, сегодня над Кальмиусским районом Мариуполя впервые зафиксировали патрулирование военным вертолетом.

Кроме того, россияне сменили тактику перемещения колонн в Мариуполе.

Андрющенко также сообщал, что оккупанты начинают "мобилизацию" в Мариуполе, на учет будут брать даже несовершеннолетних.

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Мариуполь Взрыв
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