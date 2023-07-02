ua ru
Нд, 02 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Мелітополі ввечері пролунав вибух в районі бази росіян, - Федоров

Новость на русском →
Неділя 02 липня 2023 11:49
В Мелітополі ввечері пролунав вибух в районі бази росіян, - Федоров Фото: d Мелітополі ввечері пролунав вибух в районі бази росіян (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В тимчасово окупованому Мелітополі, вчора, 1 липня, пролунав гучний вибух в районі військової бази росіян.

Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його слова в ефірі телемарафону.

"Вчора (1 липня – ред.) о 19:30 в Мелітополі пролунав потужний вибух, який чули мешканці усіх районів міста. Вибух стався на півночі міста поблизу селища Семенівка, де ворог захопив ферму, і там у них була розташована одна з військових баз ворога. Також вчора мешканці бачили роботу дірявої ППО ворога", - розповів міський голова.

Також Федоров розповів й про те, що ворог встановив крематорій на території колишнього дитячого санаторії. Там же росіяни спалюють своїх солдатів.

Вибухи у Мелітополі

Мелітополь Запорізької області перебуває під тимчасовою окупацією з початку повномасштабного вторгнення ворога. Місто стало місцем зосередження окупантів - як їхньої живої сили, так і техніки.

Попри окупацію та постійну боротьбу загарбників із проукраїнськи налаштованими городянами, місцеві партизани постійно допомагають нашим військовим. Під ударом опиняються російські склади з боєприпасами чи пункти дислокації солдатів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Мелітополь Війна в Україні
NEWS
ЗСУ продовжують контрнаступальні дії одразу на декількох напрямках: карти боїв ISW
ЗСУ продовжують контрнаступальні дії одразу на декількох напрямках: карти боїв ISW
DAILY
"Ми повернулись, а ви готові нас прийняти?" Історії бійців з травмами війни
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Ми повернулись, а ви готові нас прийняти?" Історії бійців з травмами війни