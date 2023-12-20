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В окупованому Маріуполі пролунали вибухи

Середа 20 грудня 2023 22:08
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В окупованому Маріуполі пролунали вибухи Ілюстративне фото: в окупованому Маріуполі пролунали вибухи 20 грудня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Маріуполі увечері 20 грудня місцеві жителі чули вибухи. Росіяни заявили про роботу ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Маріупольську міську раду.

За даними відомства, вибухи було чути ввечері середи, 20 грудня. Яка саме причина вибухів наразі не відомо.

"Маріуполь гучно. Вибухи чули в різних районах окупованого міста. Окупанти не офіційно припускають, що це робота ППО", - сказано в повідомленні.

Однак російські пропагандисти заявили про нібито роботу ППО у місті.

Життя в окупованому Маріуполі

Російські війська окупували Маріуполь на початку повномасштабної війни. Вони продовжують руйнувати місто і намагаються створити "ілюзії по ТБ" відновлення та мирного життя.

Раніше ми писали, що українські партизани стежать за окупантами у Маріуполі.

Також ми показували фотографії руїн із тимчасово окупованого Маріуполя.

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Маріуполь Війна Росії проти України
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